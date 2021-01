Sem revelar conteúdo, Biden confirma que recebeu carta 'muito generosa' de Trump

INTERNACIONAL Joe Biden assina decreto e reintegra país no Acordo Climático de Paris

ESPORTE Bahia bate Athletico-PR, quebra sequência negativa e deixa degola do Brasileirão

INTERNACIONAL Discurso de Biden supera em quase duas vezes o do antecessor; confira a íntegra

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados