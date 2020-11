Sem expectativa de chuva, fim de semana começa com sol e calor

A atuação de uma massa de ar seco sobre Mato Grosso do Sul deixa o tempo claro, eleva as temperaturas e reduz a umidade do ar pelo menos até a próxima segunda-feira (9). Há condições para retorno das chuvas somente a partir de terça-feira (10) conforme prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Para esta sexta-feira (6) a previsão é de variação entre céu claro com períodos de parcialmente nublado. A umidade do ar pode variar entre 60% a 21% e os ventos se mantém na intensidade fraca.

As temperaturas permanecem em elevação, e a mínima para este dia está estimada em 16°C e a máxima pode atingir os 39°C. Para a Capital a variação será de 21°C a 34°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues