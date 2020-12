Selo social ‘Empresa amiga da mulher’ está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para empresas interessadas em concorrer ao Selo Social “Empresa Amiga da Mulher”, que reconhece e valoriza práticas de promoção e defesa dos direitos das mulheres no trabalho.

Para se inscrever, a empresa deverá assinar a carta-compromisso anexa ao edital de seleção, se comprometendo a sensibilizar e capacitar periodicamente seus colaboradores sobre a importância de prevenir e erradicar toda forma de discriminação de gênero e de promover a equidade no interior da empresa, disponibilizando e divulgando canais de denúncia e acolhimento à vítima de violência ocorrida no ambiente de trabalho.

Caberá ainda a estas empresas orientar mulheres em situação de violência doméstica e familiar, para que possam escolher as alternativas que melhor lhes garantam proteção e segurança, em conformidade com o que preceitua a Lei Maria da Penha.

As inscrições vão até 12 de fevereiro de 2021. A divulgação do resultado final e apresentação das propostas selecionadas será no 'Dia Internacional da Mulher' (em 8 de março) com o lançamento da campanha estadual “O protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses: empoderamento, empreendedorismo e empregabilidade”, realizada pela Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres.

O e-mail da subsecretaria está à disposição para mais informações: mulheres@segov.ms.gov.br. Já o edital pode ser conferido no Diário Oficial desta quinta-feira (17/12).

Katiuscia Fernandes - Subcom