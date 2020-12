Seleção para Etecs e Fatecs vai usar histórico escolar

Para não correr riscos, Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais estão selecionando candidatos pelo histórico escolar - não há prova presencial ou online. As cerca de 60 mil vagas serão preenchidas após análise das notas de Português e Matemática dos candidatos.

Tudo é feito automaticamente, na hora da inscrição. "A grande dificuldade foi a unificação dos sistemas de avaliação. Em uma instituição, a média é cinco. Já uma outra usa letras na avaliação. O desafio era convergir para não prejudicar ninguém", explica o professor Almério Melquíades de Araújo, coordenador do Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza. "Mas isso foi feito."

No segundo semestre de 2021, a previsão é de tornar a avaliação mais abrangente, incluindo outras disciplinas do histórico escolar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.