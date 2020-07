Sejusp renova frota do Corpo de Bombeiros Militar e atende cinco municípios de MS

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) comprou cinco ambulâncias de regaste para atender o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) comprou cinco ambulâncias de regaste para atender o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. O contrato foi publicado nesta segunda-feira (27.7), no Diário Oficial do Estado (DOE). Com investimento de R$ 1.334.754,95, as novas viaturas deverão atender cinco cidades sul-mato-grossenses.

As Unidades de Resgate são as viaturas que o Corpo de Bombeiros Militar utiliza para atendimentos hospitalares de média e alta complexidade, prestado às vítimas de acidentes, infartos, afogamentos e quedas, entre outros. Os veículos adquiridos são modelo Van/Furgão e deverão atender as seguintes cidades do Estado: Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Nova Andradina.

O Contrato firmado com a empresa De Nigris Distribuidora de Veículos é de 12 meses, mas prevê a entrega das unidades em 120 dias, a contar da publicação de hoje. Os recursos são oriundos do convênio do Fundo Estadual de Saúde, firmado entre as secretarias de Estado de Saúde e de Justiça e Segurança Pública, por meio do Corpo de Bombeiros Militar.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira “as novas viaturas vão substituir aquelas que foram adquiridas durante o Programa MS Mais Seguro, que já ultrapassaram mais de 150 mil quilômetros rodados. O objetivo, além de equipar a frota, é reduzir o custo de manutenção”.

O Corpo de Bombeiros Militar recebeu neste ano o caminhão autoescada mecânica equipado com uma escada de 60 metros de altura. O veículo avaliado em 1,5 milhão de euros foi adquirido junto a empresa alemã Magirus. Dois outros caminhões também foram adquiridos, uma vez que auxiliam o veículo principal com abastecimento de água.

Investimentos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública já investiu mais de R$ 40 milhões com a renovação da frota da segurança pública. Serão mais de 300 viaturas que atenderão a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.