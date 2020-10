Segundo debate entre candidatos dos EUA é cancelado

O cancelamento ocorre após um vaivém de 48 horas - (Foto: Reprodução/Estadão)

A Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos cancelou oficialmente nesta sexta-feira, 9, o segundo debate entre Donald Trump e Joe Biden depois que o presidente se recusou a participar do debate em formato virtual. A mudança de formato foi feita em razão das preocupações com o diagnóstico de covid-19 do presidente.

O cancelamento ocorre após um vaivém de 48 horas entre a comissão e as duas campanhas, uma vez que os democratas decidiram que Biden também não participaria do debate no dia 15 após a recusa de Trump. O terceiro debate entre eles, em Nashville, em 22 de outubro, provavelmente será o encontro final entre os dois candidatos.

"Agora está claro que não haverá debate em 15 de outubro, e a comissão vai voltar sua atenção para os preparativos para o debate final da eleição presidencial marcado para 22 de outubro", informou a comissão em um comunicado.

Com isso, os dois candidatos terão eventos separados na noite em que o debate foi agendado, já que a campanha de Trump anunciou que o presidente realizará um comício naquele dia.

O debate em Miami não seria um clássico encontro presencial entre os dois, mas esperava-se que eleitores indecisos - e não um moderador - fizessem as perguntas aos candidatos. (Com agências internacioanis)