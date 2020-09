Segunda maior agência do Detran-MS na Capital, Pátio Central recebe sistema para pagamento com cartão de débito

Nesta terça-feira (15) o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lança, na segunda maior agência da Capital, a Geraldo Garcia, no Pátio Central, o sistema para o pagamento com cartões de débito de todos os bancos, incluindo os digitais. O sistema foi lançado no último dia 27 de agosto no shopping Campo Grande e, gradativamente, será instalado nas demais agências do Estado.

Com o novo sistema, o cliente ganha em conforto e segurança já que, anteriormente, os pagamentos só podiam ser feitos com dinheiro em espécie ou cartões do Banco do Brasil. Além disso, acelera o processo do atendimento. Atualmente, a Geraldo Garcia chega a receber quase 160 pessoas por dia.

Outra novidade é o tempo da baixa da guia [confirmação do pagamento e liberação do documento], que antes demorava até três horas para bancos não conveniados e agora será realizado em menos de dez minutos.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, lembra que a meta é o Detran 100% digital. “Isso é um ganho enorme para o cliente e para o Detran em termos de ganho de tempo, conforto e segurança", enfatizou.

Vivianne Nunes, Detran

Foto: Arquivo Detran