Segunda-feira é o último dia de inscrição para professor temporário de Libras

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu inscrições para a Seleção de Docentes na área de Língua Brasileira de Sinais (Libras), destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva para as 15 unidades universitárias. As inscrições vão até 24 de agosto de 2020.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação em Letras/Libras; ou Graduação em qualquer área do conhecimento com avaliação do Prolibras; ou Graduação em qualquer área do conhecimento com Pós-graduação em Libras. O processo seletivo constará de duas fases: prova didática e prova de títulos.

O professor contratado ficará sujeito a um dos seguintes regimes de trabalho: de 20 horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, 10 horas semanais em sala de aula; ou de 40 horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, 20 horas semanais em sala de aula. O professor será contratado pelo Regime Geral da Previdência Social, na forma da Lei nº 8.647/93.

Confira AQUI o edital.

Assessoria UEMS

Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil