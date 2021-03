SED publica relação de convocados para aulas temporárias do Curso Normal Médio para três municípios

A Secretaria de Estado de Educação (SED), torna público o resultado final do Edital 9/2021 de convocação dos professores constantes do Banco Reserva de Profissionais para a Função Docente Temporária - (Foto: Secom/MS)

A Secretaria de Estado de Educação (SED), torna público o resultado final do Edital 9/2021 de convocação dos professores constantes do Banco Reserva de Profissionais para a Função Docente Temporária. A convocação segue a classificação do Edital de Chamada para atribuição de aulas disponíveis temporárias exclusivas do Curso Normal Médio – Habilitação para a Docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, para a atribuição de aulas disponíveis temporárias, nos municípios de Caarapó, Corumbá e Sonora.

Os profissionais aptos serão contatados via telefone e e-mail, para apresentação da documentação comprobatória e atribuição de aulas pela CRE a qual cada município está jurisdicionado, para atribuição de aulas disponíveis temporárias, conforme quadro de vagas dos editais específicos de cada município.

Informa-se que, se após atribuição de aulas para todos os selecionados ainda houver vagas disponíveis e considerando que o Curso Normal Médio tem como objetivo formação de docentes e tem característica de curso profissionalizante, cujo itinerário formativo exige o cumprimento de requisitos formais nos termos da Resolução CEB/CNE n. 02, de 19 de abril de 1999, a Secretaria de Estado de Educação, por intermédio das escolas e centros ofertantes do Curso, conforme disposto na Lei Complementar nº 266/2019, artigo 18-A, parágrafo quarto e quinto respectivamente, tornará pública a abertura de inscrições para análise curricular de profissionais interessados. Devendo os interessados, ficarem atentos e manterem contato com as escolas e centros ofertantes para mais informações.

Análise Curricular

Para fim de análise curricular e atribuição de aulas temporárias no Curso Normal Médio, será selecionado o profissional que possuir maior titulação e maior tempo de experiência em função correlata à vaga em preenchimento.

Os interessados deverão possuir a seguinte escolaridade e experiência profissional mínima:

Para atuação como Professor no componente curricular “Concepções Norteadoras da Educação Especial e Fundamentos em Libras”:

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental;

II - Pós-Graduação em Libras ou Educação Especial;

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como Professor em Curso de Normal Médio ou Formação de Professores;

Para atuação como Professor no componente curricular “Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação”:

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais, Filosofia ou Sociologia.

II - Pós-Graduação na área/linha de pesquisa de formação de professores ou ensino.

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como docente em Curso de Normal Médio ou de Formação de Professores.

Para atuação como Professor no componente curricular “Fundamentos Históricos da Educação”

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; ou Licenciatura em História ou em Ciências Humanas e Sociais.

II - Pós-Graduação na área/linha de pesquisa de formação de professores ou ensino.

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como docente em Curso de Normal Médio ou de Formação de Professores.

Para atuação como Professor no componente curricular “Metodologia de Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil” ou “Organização e Prática Pedagógica na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental”

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

II - Pós-Graduação na área/linha de pesquisa de formação de professores.

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como docente em Curso de Normal Médio ou de Formação de Professores.

Para atuação como Professor no componente curricular “Habilidades Neurocognitivas da Aprendizagem”

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

II - Pós-Graduação em Psicopedagogia, Neuropedagogia ou Neuropsicopedagogia.

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como docente em Curso de Normal Médio ou de Formação de Professores.

Para atuação como Professor no componente curricular “Psicomotricidade e Ludicidade”

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; ou Licenciatura em Educação Física.

II - Pós-Graduação na área/linha de pesquisa de psicomotricidade e ludicidade.

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como docente em Curso de Normal Médio ou de Formação de Professores.

Para atuação na Coordenação de Curso

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

II - Pós-Graduação na área/linha de pesquisa de formação de professores.

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como Coordenador do Curso Normal Médio ou Coordenador Pedagógico.

Para atuação na Supervisão de Estágio

I - Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

II - Pós-Graduação lato sensu na área/linha de pesquisa de formação de professores.

III - No mínimo 6 meses de experiência profissional comprovada como Supervisor de Estágio ou Coordenador do Curso Normal Médio ou Coordenador Pedagógico.

