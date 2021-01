SED divulga segunda lista de designação neste domingo; matrícula começa na segunda

SED divulga segunda lista de designação - (Foto: Divulgação)

O Portal da Central de Matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE) publica neste domingo (17), às 12h, a 2ª lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2021. O passo seguinte, para quem estiver relacionado na lista, é a Efetivação da Matrícula, que deve ser feita diretamente nas unidades escolares designadas, conforme orientação no site da Matrícula Digital.

A Efetivação deve ser feita entre os dias 18 e 22 de janeiro e a etapa marca a conclusão do calendário de matrículas da Rede Estadual de Ensino, iniciado no dia 30 de novembro de 2020. Para melhor organização das unidades de ensino, é importante que os estudantes designados, familiares e/ou responsáveis entrem em contato com as escolas para sanar possíveis dúvidas sobre horários e documentação necessária para o atendimento.

A Secretaria de Estado de Educação (SED) também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. O atendimento também pode ser feito de forma presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.