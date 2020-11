Secovi-MS realiza 1ª Feira Digital de Imóveis no Estado

O presidente do Secovi, Marcos Augusto Netto - (Foto: Divulgação)

A feira anual de imóveis do Sindicato da Habitação (Secovi-MS) será pela primeira vez em versão digital neste ano. "A idéia e facilitar o acesso dos clientes em época de pandemia de Covid", disse o presidente do Secovi, Marcos Augusto Netto.

A Feira Digital de Imóveis sul-mato-grossense começa amanhã (30) e poderá ser acessada pelo site www.feiradeimoveisms.com.br até o próximo domingo (6), as pessoas poderão ser atendidas por corretores on-line.

"As melhores oportunidades do mercado imobiliário de Campo Grande e do interior do estado estarão reunidas em um único portal. São imóveis que vão da faixa Minha Casa, Minha Vida até os de alto padrão, para aquisição e locação e lançamentos", finaliza.