Sebrae tem consultoria gratuita sobre Pix para empresários

Consultoria é voltada para empresários - (Foto: Divulgação)

O Pix, o novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central entrou em operação no país na última segunda-feira (16). Visando apresentar o que é a ferramenta e suas vantagens para empresários, o Sebrae/MS está com inscrições abertas para a consultoria on-line “Pix para sua Empresa”. A participação é gratuita.



A consultoria tem duração de duas horas, e abordará os temas Orientação e Vantagens do Pix para o cliente e a empresa; Como cadastrar e implementar; Diferença com as demais operações TED, DOC e Boleto; Segurança da informação com chaves Pix; Orientação de uso do QrCode; Análise do custo da taxa cobrada pela instituição financeira, entre outros.



Na visão do Sebrae, o sistema traz diversos benefícios para os pequenos negócios. “Ele é livre de prazos e todo o recebimento é instantâneo, além disso o custo de aceitação é menor que dos demais meios eletrônicos de pagamento, e a facilidade e rapidez de checkout do pagamento, estimula o cliente a consumir mais e com mais frequência”, afirma o analista do Sebrae/MS, Vagner Teixeira.



Inscrições

Os interessados na consultoria “Pix para sua Empresa” devem se inscrever gratuitamente em https://bit.ly/pixsebraems. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.