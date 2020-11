Sebrae oferta soluções em gestão financeira para profissionais da Odontologia

Profissionais serão orientados sobre regimes de tributação e gestão financeira do consultório - (Foto: Divulgação)

O Sebrae/MS, em parceria com o Conselho Regional de Odontologia (CRO-MS) realiza na próxima segunda-feira (23), às 19h, a palestra on-line Gestão Tributária e Financeira para profissionais da Odontologia. As inscrições já estão abertas para os interessados na Loja Virtual do Sebrae.



A palestra irá orientar os profissionais sobre regimes de tributação e a gestão econômico-financeira da atividade profissional autônoma, ou até mesmo para a formalização. Quem ministrará os conteúdos é o contador e consultor do Sebrae/MS, Ruberlei Bulgarelli.



Entre os tópicos que serão abordados, estão a Organização jurídica e tributária; Limites para emissão de recibos como pessoa física; Incidência de impostos e recolhimento como pessoa física; Comparativo de regimes tributários para pessoa jurídica; Importância dos controles financeiros e fluxo de caixa; Composição de custos para formação do preço do serviço; entre outros.



Mentorias

Além da palestra on-line, o Sebrae irá realizar mentorias individuais nos dias 25, 26 e 27 de novembro. O objetivo é esclarecer dúvidas e dar mais orientações especializadas em gestão tributária e financeira, conforme a necessidade de cada profissional. Para participar das mentorias, os interessados devem fazer o agendamento pelo telefone 0800 570 0800. As vagas são limitadas.



Já os empresários formalizados contam com as soluções disponíveis no programa Sebrae Orienta, que vão desde consultorias gratuitas em Gestão Financeira a Marketing Digital. Mais informações em orienta.ms.sebrae.com.br.