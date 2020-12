Sebrae em MS irá atender exclusivamente de forma remota

Sede do Sebrae em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Sebrae em Mato Grosso do Sul informa que todas as unidades da instituição no Estado irão atender apenas de forma remota a partir da próxima segunda-feira (14). A previsão é que o atendimento presencial retorne no dia 04 de janeiro de 2021.



Neste período, a Central de Relacionamento do Sebrae, disponível no telefone 0800 570 0800, continua os atendimentos normalmente para o público, inclusive no Natal e Ano Novo.



Os pequenos negócios e demais interessados encontram conteúdos diversos sobre empreendedorismo nas redes sociais da instituição, como o Facebook, o Instagram e o Youtube. O Sebrae/MS também está presente no portal oficial, no blog e na Agência de Notícias.