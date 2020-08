Sebrae avança com atendimento na região centro do Estado

Na próxima segunda-feira (31), o Sebrae/MS inicia em Nova Alvorada do Sul, os atendimentos gratuitos a empresas sobre os protocolos de segurança - (Foto: Divulgação/Sebrae)

Na próxima segunda-feira (31), o Sebrae/MS inicia em Nova Alvorada do Sul, os atendimentos gratuitos a empresas sobre os protocolos de segurança. A partir do dia 8 de setembro a ação Eu Fui Orientado levará informações de biossegurança para os municípios de Sidrolândia.



Durante o atendimento, um agente do Sebrae irá orientar o empresário sobre os protocolos de segurança, que surgiram como uma proteção legal, trabalhista e sanitária. Cada empresa visitada receberá o selo Eu Fui Orientado, mostrando que é um estabelecimento seguro e responsável. A ação conta ainda com o apoio das Prefeituras e Associações Comerciais de cada município.



Para a gerente da Unidade de Relacionamento e Experiência do Cliente do Sebrae/MS, Neire Colman, esta é mais uma forma de apoiar o empreendedor. “Decidimos visitar as empresas levando orientação sobre os protocolos de Biossegurança, Gestão Empresarial e a entrega do selo Eu fui Orientado. Essa é uma forma de estarmos ao lado das empresas neste momento”, destacou.



Na região central do estado, a ação já passou por Campo Grande, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul e irá continuar em mais municípios no mês de setembro. Em todo o MS, a meta é visitar 19 mil micro e pequenas empresas, para apoiá-las no funcionamento correto e seguro das atividades durante a pandemia.



Os interessados em adotar os protocolos de segurança podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta, uma parceria do Sebrae/MS com o Sesi/MS e Senac/MS. As inscrições são feitas no site: orienta.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.



Cronograma de visitas:



Nova Alvorada do Sul: 31 de agosto até 04 de setembro



Sidrolândia: 08 a 11 de setembro