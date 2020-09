Saúde: País registra 869 mortes por covid-19 em 24h; total é de 138.977

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 869 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta quarta-feira, 23, o Ministério da Saúde. No mesmo intervalo foram notificados 33.281 casos da doença. O total de óbitos no País é de 138.977 e o de infecções, 4.624.885.

O Sudeste é a região do País com mais casos e mortes por causa da covid-19: são 1.609.778 infecções (quase 35% do total) e 62.752 vidas perdidas (45% do total). Depois, aparece o Nordeste, com 1.288.121 contaminações e 38.228 óbitos; o Norte, com, respectivamente, 609.207 e 14.648; o Centro-Oeste 560.520 e 11.904; e o Sul, com 557.259 e 11.445.