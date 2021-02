Saúde mental é tema de evento oferecido pela Escola Superior, da PGE

Com um cenário tão delicado como o qual vivemos - imposto pela pandemia do novo coronavírus -, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), oferece o webinar “Ano novo: Vida nova?” com a psicóloga e especialista em Gestão Estratégica Empresarial e de RH, Sara Mendonça Prudente Casado.

O evento será realizado no dia 24 de fevereiro, das 14h30 às 15h30. O público-alvo são procuradores do Estado, servidores e estagiários vinculados à PGE, além da população em geral que tenha interesse pelo tema. O período de inscrições é de 11 a 24 de fevereiro, às 12h, por meio do link: www.cursos.ms.gov.br/esap .

O objetivo da iniciativa é oferecer dicas e um alento aos participantes com foco nos cuidados da saúde mental adequados à atual realidade. Entre os conteúdos abordados a convidada falará sobre: adaptações de comportamento devido à covid-19, como alternar papéis dentro de um mesmo ambiente, convivência familiar x home office x homeschooling e isolamento social e saúde mental.

Em novembro do ano passado foram divulgados os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, do IBGE, que apontam um crescimento significativo do número de casos de depressão no Brasil. Segundo a pesquisa, 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrem da doença, um aumento de 34,2%, de 2013 para 2019. Os números apresentados pela pesquisa são ainda mais preocupantes se for levado em conta que a PNS é anterior à pandemia do novo coronavírus quando, desde o surgimento, casos de depressão e ansiedade vem crescendo significativamente.



Para ter um encontro mais objetivo e atender melhor o público participante, quem tiver interesse já pode enviar perguntas sobre o assunto antes do evento para @saracasado_psicologa ou ainda acessar o QR Code ao lado. Durante o webinar a convidada abordará algumas das questões enviadas e relacionadas ao tema.

Karla Tatiane, PGE

Foto: Reprodução Internet