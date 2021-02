Saúde de Dourados recebe socorro emergencial de R$ 9,2 milhões do Estado

Prefeito de Dourados e o governador Reinaldo Azambuja - Foto: Chico Ribeiro

Em audiência com o prefeito de Dourados, Alan Guedes, nesta quinta-feira (18), o governador Reinaldo Azambuja autorizou a liberação de um socorro emergencial de R$ 9,2 milhões para a prefeitura quitar dívidas da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde) e evitar a paralisação do atendimento médico na macrorregião.

O pedido de ajuda financeira partiu da prefeitura, explicou Reinaldo Azambuja. “Existem lá alguns débitos com médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que totalizam R$ 4.755.000,00. Nos comprometemos com o prefeito Alan e vamos antecipar esse recurso para que a prefeitura possa saldar essas dívidas”, destacou.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, outros R$ 4.500.000,00 serão repassados ao município de Dourados, em três parcelas de R$ 1,5 milhão, para que o Executivo Municipal possa pagar débitos atrasados com fornecedores de insumos hospitalares nas unidades de saúde geridas pela Funsaud, como o Hospital da Vida.

“Mais uma vez, o Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), por determinação do governador Reinaldo Azambuja, auxilia nessa questão difícil para que possamos, em parceria, manter um cenário na saúde pública de Dourados capaz de dar um atendimento de qualidade para nossa gente”, pontuou o secretário.

De acordo com o prefeito Alan Guedes, a liberação dos recursos vai fazer com que Dourados tenha maneiras de “se reorganizar para alinhar sua capacidade de investimento relacionados à Funsaud”. “Agradeço essa antecipação de recursos importantes para que a gente possa saldar alguns compromissos pendentes”, falou o gestor municipal.

O prefeito agradeceu o apoio da bancada da região de Dourados na Assembleia Legislativa, representada pelos deputados Barbosinha, Mara Caseiro, Marçal Filho, Neno Razuk, Renato Câmara e Zé Teixeira. “Ao governador, obrigado pela sensibilidade. Aos deputados, pelo apoio à essa pauta. Os douradenses podem contar com a prefeitura, com o governo e com a bancada”, ressaltou.

Reunião

O secretário Geraldo Resende adiantou que nesta sexta-feira (19) estará em Dourados para tratar do socorro emergencial com as lideranças da Prefeitura de Dourados, da Câmara Municipal de Vereadores e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.