Saúde: Brasil registra 639 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 247.143

Brasília, 22/02 - O Brasil registrou 639 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde no início desta noite. Com isso, chega a 247.143 o número total de óbitos pela doença no País.

Segundo o relatório da pasta, foram confirmados 26.986 casos de infecção pelo novo coronavírus no mesmo período, elevando o total de registros no País para 10.195.160. O boletim é elaborado com informações disponibilizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.