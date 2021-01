Saúde: Brasil registra 293 mortes por covid-19 em 24h; total é de 196.018

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 293 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total de vidas perdidas a 196.018. No mesmo intervalo, foram 17.341 casos notificados, chegando a 7.733.746 infecções. Os dados são do Ministério da Saúde.

O País é o terceiro mais afetado pela covid-19 quando são levados em conta os números de casos - fica atrás dos EUA (20.346.372) e da Índia (10.323.965).

O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 349.246, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). (Equipe AE)