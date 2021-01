Saúde: Brasil registra 1.386 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 221.547

O Brasil registrou 1.386 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 221.547. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 28.

No mesmo intervalo, o País registrou 61.811 ocorrências do novo coronavírus. Com isso, o total de casos da doença no Brasil ultrapassou a marca de 9 milhões e atinge 9.058.687.

Somente o Sudeste do País registrou nas últimas 24 horas 27.885 novos casos de covid, elevando o total na região para 3.265.437. No mesmo intervalo, foram registrados 673 óbitos no Sudeste. Com isso, o número de mortes na região chega a 102.391.

No Nordeste, de ontem para hoje, foram registrados 9.901 novos casos do coronavírus, totalizando 2.145.181 registros da doença. Foram 137 novas mortes no mesmo intervalo, elevando o total de óbitos para 51.137.

Em seguida, o Sul do País teve 10.466 registros da doença nas últimas 24 horas. A região já contabiliza assim 1.650.285 casos de covid. Foram 318 mortes de ontem para hoje, elevando o total de vítimas para 26.710.

O Norte contabilizou 6.534 novos casos de covid, elevando o total de registros da doença para 1.005.124. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 173 novas mortes na região, elevando o total de óbitos para 21.546.

O Centro-Oeste registrou 7.025 novos casos da doença, totalizando 992.660 infectados. A região contabilizou mais 85 mortes, elevando o total de óbitos pela covid para 19.727. (Equipe AE)