Saraiva de Rezende inaugura apartamento decorado do Edifício Gibran para as imobiliárias parceiras

Em um coquetel realizado na noite da última quinta-feira (29/10), no escritório da Construtora Saraiva de Rezende, em Campo Grande (MS), localizado na Rua 7 de Setembro, 2.116, Bairro Jardim dos Estados, foi inaugurado o apartamento do Edifício Gibran, o 2º empreendimento da empresa na Capital. De acordo com o diretor-regional da Construtora Saraiva de Rezende, Dijan de Barros, o evento foi totalmente direcionado para as imobiliárias parceiras, que, a partir de agora, já podem agendar as visitações dos seus clientes.

"Estamos apresentando aos parceiros para que eles possam fazer esse agendamento prévio, que é muito importante para nós. O Edifício tem previsão de entrega para novembro de 2024, são 25 andares com apartamentos de 268 m² e duas coberturas, cada uma com 337 m²", informou Dijan de Barros, completando que os apartamentos já estão sendo comercializado. "Agora estamos passando por uma fase de abrir o apartamento decorado, que é mais uma opção para o interessado conhecer o imóvel, pois já tem a parte virtual", acrescentou.

Ele destaca que a maioria dos interessados que investem em imóveis gostam de verificar in loco o futuro bem e, por isso, a importância de inaugurar o apartamento decorado. "As pessoas ainda gostam de ver com as mãos, pois olhar no tour virtual é interessante, ainda mais em tempos de Covid-19, mas, o ao vivo e em cores é sempre melhor. Por isso, nós esperamos que agora as pessoas possam desfrutar aqui na nossa central de apartamento decorado, ver como ele é de verdade", reforçou.

Grazieli Carvalho e Dijan de Barros, diretores Operacional e Regional

Arquitetos

Planejado pelo arquiteto Gil Carlos de Camilo, que reside em Campo Grande desde 1990 e é responsável por elaborar projetos para os segmentos residencial, corporativo, institucional e urbanístico, como a sede do Sebrae/MS em Bonito (MS) e o Centro de Inovação do Sesi na Capital, o Edifício Gibran conta ainda com as arquitetas associadas Annelise Giordano e Gelise Almeida, que já ganharam 11 prêmios seguidos de Top 100 da Revista Kaza. Elas desenvolveram o projeto de interiores do apartamento decorado, pensando em uma família que se conecta a uma forma nova no conceito de morar, ou seja, o conceito integrado, que vai além da planta do imóvel.

Dijan de Barros & Gil Carlos De Camillo

A arquiteta Annelise Giordano explica que o conceito integrado tem tudo a ver com uma nova sensação de liberdade e o projeto foi idealizado tendo como palavra-chave a mobilidade, a funcionalidade e o conforto, garantindo a segurança de um apartamento com jeito de lar. "O diferencial desse apartamento decorado, que é uma das variadas possibilidades de plantas do Edifício Gibran, oferece uma integração muito grande que confere ao ambiente muito mais espaço. Além disso, a vista que os apartamentos do Edifício terão é privilegiada e é um Saraiva de Rezende", ressaltou.

O apartamento foi decorado, pensando em uma família que se conecta a uma forma nova no conceito de morar, ou seja, o conceito integrado, que vai além da planta do imóvel

Ela destaca que um ambiente bem planejado é capaz de impactar no comportamento das pessoas e proporcionar bem-estar. "Esse apartamento decorado do Edifício Gibran foi especialmente preparado para impactar mesmo os clientes e fazer com que elas queiram morar nesse novo empreendimento da Construtora Saraiva de Rezende", assegurou.

A colega e sócia Gelise Almeida acrescenta que o Edifício Gibran tem como principal diferencial, além da localização, o tamanho da planta baixa. "O projeto tem a opção de disponibilizar variáveis plantas e a integração que você pode ter, tanto com uma família com filhos, quanto uma sem filhos, qualquer possibilidade é possível adequar nos apartamentos do Edifício Gibran", garantiu a arquiteta.

Annelise Giordano e Gelise Almeida

Imobiliárias

Para os donos de imobiliárias, a inauguração do apartamento decorado do Edifício Gibran será de suma importância para a comercialização. A sócia-proprietária e diretora-executiva da Nova Cap Magoo, Mônica Corrêa Rinaldi Netto, destaca que a Construtora Saraiva de Rezende está trazendo uma nova arquitetura de um renomado arquiteto, que é o Gil Carlos de Camillo, com uma metragem boa para o mercado, pois, hoje em dia, as pessoas estão procurado imóveis não muito grandes e nem muito pequeno e o profissional atingiu essa faixa.

Marcos Antonio e Mônica Corrêa Rinaldi Netto

"Além disso, o Edifício Gibran vai proporcionar aos futuros moradores uma vista maravilhosa do Jardim Itanhangá, uma vista praticamente permanente, com parque na frente. A escolha do terreno foi muito boa e a Construtora Saraiva Rezende está de parabéns. Pelo valor em que estão sendo oferecidos os apartamentos aliado à localização privilegiada e à infraestrutura, a comercialização dos imóveis deve ser um sucesso", projetou Mônica Netto.

A corretora de imóveis pontua que todas as vagas na garagem serão cobertas e isso faz muita diferença. "Na minha avaliação, os futuros compradores devem adquirir os apartamentos mais para moradia do que para um investimento, pois devem ser famílias que procuram a facilidade de morar em um imóvel bem localizado, perto de tudo e com um parque em frente, que é o Parque do Itanhangá", argumentou.

Para a sócia-proprietária e diretora-executiva da Nova Cap Magoo, conhecer o apartamento decorado faz muita diferença na hora de comprar ou não o imóvel. "Nem todo mundo consegue visualizar virtualmente o que caberia dentro de um apartamento com essa metragem. Quando você visita o apartamento decorado, é possível verificar as possibilidades do imóvel e isso faz toda a diferença na hora de escolher", garantiu.

Já o diretor-presidente da Multi Imóveis MS, João Hercilio de Araújo Filho, que é presidente do Sindimóveis-MS (Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul), ressalta que o Edifício Gibran é um grande avanço e mais uma novidade para engrandecer e embelezar Campo Grande. "O prédio tem grandes diferenciais, que servem como atrativos para a população. Ele traz as novas tendências do mercado e esse empreendimento só enobrece o trabalho dos corretores de imóveis, que ficam orgulhosos de trabalhar com a Construtora Saraiva de Rezende, que é nova no Estado, mas tem mais de 20 anos no mercado imobiliário brasileiro", declarou.

João Hercilio de Araújo Filho e Henrique Cesario

João Araújo tem certeza que será muito fácil comercializar os apartamentos do Edifício Gibran, pois, além de ser muito inovador, as novas linhas de financiamento imobiliário contribuem muito para isso. "Chega no momento certo, pois passamos por um boom imobiliário, já que a aquisição do imóvel continua sendo a maneira mais segura para se investir capital. Hoje, você compra por um valor e daqui uns quatro anos a rentabilidade será muito grande", comparou.

No caso específico do Edifício Gibran, o corretor de imóveis acredita que a maioria dos compradores vai adquirir os apartamentos para morar, pois está localizado no coração do Bairro Jardim dos Estados e com vista para o Parque Itanhangá. Sobre a importância da inauguração do apartamento decorado, ele fala que, apesar das facilidades disponibilizadas pela tecnologia, que possibilidade um tour virtual pelo apartamento, as pessoas ainda preferem conhecer in loco o imóvel.

"Por isso, o apartamento decorado é imprescindível, o olho no olho ainda é fundamental. O comprador quer ver o que vai adquirir, pois, às vezes, muitos guardaram o dinheiro à vida toda para a compra do imóvel dos sonhos e, por isso, a visita ao apartamento decorado costuma ser decisiva. Ainda mais no caso do Edifício Gibran, que tem quatro plantas para o cliente decidir, e, com o apartamento decorado, é possível imaginar como ficará com os móveis. Isso tem um peso muito grande na hora de fechar o negócio", assegurou o presidente do Sindimóveis-MS.

Luciano Ferreira e Cléberson Costa

Conheça mais sobre o Edifício Gibran, que chega com o status de ser um lar completo

O Edifício Gibran, novo empreendimento da Construtora Saraiva de Rezende, chega para surpreender as famílias de todos os tamanhos com exclusivas áreas de lazer, além das cinco opções de plantas disponíveis para a escolha do que cada um considera ideal. Nos 25 andares da torre muito bem localizada, entre as ruas Bahia e Rio Grande do Sul, será possível notar com facilidade o requinte de uma composição planejada, até nos mínimos detalhes.

O conforto e, principalmente, o bem-estar, farão parte da rotina de todos que visitarem esses espaços. Do hall de entrada à comodidade das suítes, todos os moradores podem esperar por muita sofisticação. A "Penthouse" abrange, em 334 e 337 m², uma infraestrutura de tirar o fôlego. São amplas suítes, entre elas uma master que conta com closet, além da varanda com deck e ofurô que dispensa apresentações, por ser a melhor forma de relaxar sem sair de casa e diante de uma vista admirável.