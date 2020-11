São Paulo tem zonas com estado de atenção para alagamentos nesta sexta-feira

São Paulo está em estado de atenção para alagamentos - ( Foto: Estadão/Daniel Teixeira )

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, acionou o estado de atenção para alagamentos no centro da capital e nas zonas norte e oeste, além das marginais do Tietê e do Pinheiros. O alerta ocorre diante da forte chuva que chegou à cidade no fim da tarde desta sexta-feira, 13.

O CGE orienta os motoristas a não transitarem nas vias alagadas e a evitar parar os veículos debaixo de árvores. A situação do trânsito nas principais vias pode ser consultada pelo telefone 156 ou pelo site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para nenhuma ocorrência até o início da noite na capital.

A previsão do CGE é que o fim de semana siga abafado com sol entre nuvens e condições apenas para chuvas isoladas no fim das tardes. "Os modelos de previsão do tempo indicam que as chuvas devem voltar a ganhar força no início da próxima semana", informou o órgão nesta sexta-feira.