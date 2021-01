Sanesul entrega reservatório de 4 milhões de litros de água em Três Lagoas

Governo do Estado e Sanesul entregaram super-reservatório com capacidade de armazenar até 4 milhões de litros de água tratada em Três Lagoas - (Foto: Acom/Sanesul)

Nesta quarta-feira, 27 de janeiro, o Governo do Estado e Sanesul entregaram um super-reservatório com capacidade de armazenar até 4 milhões de litros de água tratada para a distribuição.

Localizada na divisa com o Estado de SP, o município de Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, e recebeu esse investimento da Empresa de Saneamento do Estado para a ampliação do seu Sistema de Abastecimento de Água – SAA, e atender futuros empreendimentos em desenvolvimento.

O super-reservatório é enterrado e fica no Sistema de Água Santa Luzia, junto com demais estruturas que atendem os bairros dessa grande região de Três Lagoas. Ele representa um incremento de 320% de reservação no Sistema de Abastecimento de Água do Santa Luzia e corresponde a 53% da reservação de toda a cidade de Três Lagoas (este que é considerado o Sistema Pulmão do Município).

“O Santa Luzia é o que chamamos de ‘sistema pulmão’, pois além dele abastecer os bairros da região dele, ainda fortalece outros dois sistemas, o Central e o Vila Nova. Ou seja, foi um investimento da Sanesul de extrema importância para a cidade”, explicou o gerente da regional Adilson Bahia.

Juntos, o Sistema Santa Luzia, Centro e Vila Nova, possuem mais de 21 mil ligações de água, ou seja, uma população atendida de cerca de 70 mil pessoas.

“No mesmo local, estão ativados dois poços, o TLG 038 e TLG-039, que juntos produzem 361 m³/h, e correspondem a 52% da água fornecia por este sistema”, comentou o gerente.

O super-reservatório está em pleno funcionamento e a serviço da população.

Os bairros atendidos pelo Sistema Santa Luzia são: Santa Luzia, Interlagos, Bela Vista, Ipacarai, Alto da Boa Vista, Jd. Morumbi, Jd. Nova Europa, Mais Parque, Eco Ville, Jd. Progresso, Caranda, Condominio Novo Oeste I e II, Residencial Orestinho, Maristela, Vila Verde, Jd. Itamarati e adjacências.

No Sistema Centro são atendidos os bairros: Centro, Jd. Roriz, Colinos, Jd. Alvorada, Jd. Cangalha.

E no sistema Vila Nova são o: Lapa, Vila Nova, Jd. Alvorada, Jd. Wendell, Santo André, Jd. Paranapunga, Jd. Das Acacias, Jd. Atenas, Nova Americana, Santa Julia, Jd. Novo aeroporto e adjacências.

No mesmo pacote de obras foram entregues todas as complementares como Instalação de Macromedidor; uma Elevatória de Água Tratada; Distritos de Medição e Controle; etc.

O recurso é da própria Sanesul, viabilizado via Ministério das Cidades - PAC 2, no valor de R$ 9,5 milhões de reais.

“Para nós da Sanesul é uma satisfação estar em Três Lagoas para entregar mais um grande pacote de obras do sistema de abastecimento de água, um investimento de 9,5 milhões que atende as demandas de crescimento dessa região da cidade, garantindo água tratada para a população.

Hoje, reafirmamos o compromisso assumido pelo Governador Reinaldo Azambuja e a Sanesul com o povo de Três Lagoas, entregando investimento em água e autorizando a execução de novos projetos de esgotamento sanitário. Queremos aqui lembrar da parceria com o prefeito Ângelo Guerreiro que sempre esteve bem perto acompanhando as etapas das obras e sinalizando o caminho certo para o crescimento da cidade que ele conhece tão bem. A Sanesul está disponibilizando recursos próprios para o saneamento do município, e as transformações vão acontecer preparando a cidade para o futuro“, lembra o Diretor Presidente da Sanesul Walter Carneiro Jr.

Paulo Corrêa, governador em exercício, comentou sobre a estrutrua e trabalho desempenhado pela Sanesul. “Que dia especial. Minha primeira experiência como Governador em Exercício e estar inaugurando uma obra aqui em Três Lagoas desse porte. O trabalho da Sanesul nos enche de orgulho. Ver essa obra sendo entregue hoje, sabendo que grande parte é recurso da própria Sanesul, nos deixa ainda mais satisfeitos. Quero enaltecer aqui o trabalho do Governador Reinaldo Azambuja que sempre acreditou no potencial da Sanesul e agradecer o apoio do prefeito Ângelo Guerreiro que foi companheiro meu na Assembléia Legislativa e também defendeu a força dessa empresa que vem se mostrando viável e que conta com um grupo de colaboradores de primeira linha”.

"Três Lagoas está se desenvolvendo de forma acelerada. Com mais essa estrutura construída pela Sanesul a cidade está preparada para a chegada de novos investimentos, novas construções, novos loteamentos, novos investidores. Esse reservatório entregue hoje vai ser responsável pelo abastecimento de 53% por cento do município. A população agradece a Companhia de Saneamento Sanesul e o trabalho feito em nossa cidade”, comentou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro.

Outros investimentos - Durante a entrega, a Sanesul também autorizou a licitação para a construção de mais dois reservatórios: um apoiado em Concreto Armado com capacidade de 850 m³; um reservatório enterrado em concreto Armado de capacidade de 1300 m³ e uma estação elevatória de água tratada.

No mesmo evento, a empresa deu ordem de serviço para ampliar o sistema de esgotamento sanitário em mais 19,3 km de rede coletora de esgoto, 1.200 ligações e construção de uma elevatória de esgoto. O recurso é do ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO – OGU, no valor de R$ 4.065.144,23.