Sanesul dá ordem de serviço para obras de Rio Brilhante - (Foto: Sanesul)

Entre as cidades beneficiadas com obras do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul através da Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul), está Rio Brilhante, localizada a cerca de 160 km de Campo Grande.

A Sanesul deu uma ordem de serviço para a execução de obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

Serão implantadas 20,4 km de rede coletora de esgoto e 1.431 ligações domiciliares no município

A Empresa em parceria com a Caixa Econômica Federal com o projeto Avançar Cidades, irão mobilizar cerca de R$3.290.400,00 com o prazo de execução estimado em 15 meses contados a partir da emissão da ordem de serviço.

“São obras que não só garantem o avanço dos municípios do estado como preservam o meio ambiente Nossa meta é avançar cada vez mais até atingir a universalização do esgotamento sanitario”.Comenta o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva.