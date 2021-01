Sanesul completa 42 anos atuando em Mato Grosso do Sul

Neste 26 de Janeiro, a Sanesul comemora 42 anos de atividade - (Foto: Acom/Sanesul)

Neste 26 de Janeiro, a Sanesul comemora 42 anos de atividade. Entre os privilégios de se morar e atuar em Mato Grosso do Sul está o contato direto com uma natureza exuberante, uma diversidade biológica e a riqueza de paisagens naturais muito comuns em praticamente todo o Estado.

Conviver em harmonia com a natureza é algo indispensável na atualidade. E, a relação entre saneamento básico e meio ambiente é extremamente importante.

O saneamento básico é o abastecimento de água potável nas regiões, também a coleta e tratamento de esgoto. É uma forma de garantir a saúde da população e do meio ambiente, sempre respeitando os seus limites, promovendo a qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade como um todo.

Há 42 anos, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) atua diretamente na captação, tratamento e distribuição de água tratada na maioria dos municípios do Estado. Iniciou suas operações atendendo 17 localidades, com um total de 52.200 ligações de água. Ao longo dos anos, universalizou o serviço e hoje opera em 128 localidades, sendo 68 municípios e 60 distritos.

Para atender a demanda, a Sanesul produz (capta, trata e distribui), em média 10,5 bilhões de litros de água tratada/mês para cerca de 1.381.844 sul-mato-grossenses: 13 localidades são abastecidas pela captação superficial dos rios do Estado, as demais fazem a absorção subterrânea por 445 poços ativos, onde 90 captam os recursos do Aquífero Guarani. Hoje, a Companhia possui 159 reservatórios apoiados e 182 reservatórios elevados ativos no Estado.

Este ano, a empresa inicia um novo período de sua história. O desafio é aumentar progressivamente o índice de cobertura de esgotamento sanitário, buscando o cenário ideal da universalização desse serviço para toda a população sul-mato-grossense. Isso significa que todas as 128 localidades em operação pela empresa devem possuir rede de coleta disponível para os imóveis e uma estação de tratamento de esgoto funcionando dentro dos padrões exigidos pela legislação.

Para que isso aconteça, a Sanesul mantém um cronograma rigoroso de obras de infraestrutura em rede de esgoto e de construção de ETEs, com recursos próprios e Federais, além de contar com a Parceria Público-Privada/PPP consolidada em 2020 e que vai acelerar o processo da universalização do esgotamento. A PPP possui uma meta de atingir 98% de cobertura em até 10 anos, por meio de obras e serviços de implantação, recuperação, manutenção e operação da infraestrutura de esgotamento.

São as parcerias e o trabalho de uma grande equipe de empregados, profissionais de diversas áreas, que farão de Mato Grosso do Sul o primeiro Estado do país a universalizar o saneamento em água e esgotamento.

Ter o saneamento universalizado é alcançar um patamar superior de dignidade, humanidade e comprometimento com o futuro.

Essas são razões que nos motivam a aceitar novos desafios e colocar em prática projetos que parecem impossíveis de serem executados. É pela nossa gente, é pelo nosso meio ambiente e diversidade únicos, é pela qualidade de vida de todos.

Nesta data tão importante, o ex-presidente da Sanesul e atual Deputado Estadual de MS- Barbosinha, e o ex-presidente da estatal pernambucana Compesa - Roberto Tavares, estiveram pessoalmente na sede trazendo uma mensagem otimista sobre os trabalhos e o futuro da Sanesul. Ambos também já foram presidentes da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe).

“Agradecemos a todos os antigos e atuais funcionários, e ex-presidentes da empresa, que deram a sua contribuição para que a Sanesul fosse numa gigante do saneamento. A Companhia vive um momento especial, saindo na vanguarda com projetos e investimentos, e destacando-se no cenário nacional. Essa força e reconhecimento é o resultado de um trabalho bem feito durante esses 42 anos. Em nome da empresa, agradeço a todos que nos cumprimentaram nesta data, na certeza de que estaremos muito em breve comemorando a universalização do esgotamento sanitário, que agora recebe o reforço da Parceria Público-Privada/PPP, projeto do Governo do Estado e da Sanesul que irá universalizar os serviços de saneamento transformando Mato Grosso do Sul no primeiro a atingir tal meta” – Walter Carneiro JR., diretor presidente da Sanesul.

Parabéns família Sanesul!