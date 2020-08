Sanesul aumenta cobertura de esgotamento em Paranhos

Elevatória de esgoto em Paranhos - (Foto: Acom)

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) finalizou novas obras do Sistema de Esgotamento Sanitário em Paranhos. As novas ligações da rede de esgoto já estão ativadas e a população já está utilizando a rede para enviar os efluentes domésticos para o tratamento na ETE.

Com recurso próprio, foram concluídos 7,8 km de rede coletora de esgoto, 334 ligações domiciliares e duas elevatórias. O valor deste investimento foi de R$ 2 milhões de reais, viabilizados por meio do Programa Avançar Cidades (2018).

Com essas obras, o município atingiu um índice de cobertura de esgotamento sanitário acima de 80%.

Esse valor também contemplou melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que já estava em funcionamento. Em agosto de 2015, o governador Reinaldo Azambuja e a Sanesul inauguraram a implantação do sistema de esgotamento sanitário de Paranhos com a estação de tratamento, viabilizada com recursos do Governo Federal, por meio da Fundação Nacional de Saúde –FUNASA e da Sanesul.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, esse investimento tem um impacto positivo direto na saúde pública e na preservação ambiental de Paranhos.

“Todo esgoto coletado pela Sanesul recebe tratamento adequado, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Aeradores nas lagoas de estabilização

Quando há coleta e tratamento de esgoto, diversos tipos de doenças são evitados. Nosso compromisso com Paranhos foi feito, cumprindo e agora fechamos o ciclo, da coleta ao tratamento. É mais um município que está alinhado com a nossa meta de universalização do esgotamento sanitário”, explica Walter.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- Paranhos já tem o sistema de água disponível para toda a população. A Sanesul mantém 3 poços, 2 reservatórios apoiados e 1 reservatório elevado para fornecer água tratada aos moradores de forma segura e eficiente. São 75m³ de produção de água por hora e 600m³ de reservação.