Sanesul amplia produção de água com ativação de novo poço em Camapuã

Em Camapuã, já está em operação o novo poço tubular profundo CAM-021. A equipe terminou a perfuração e testes que antecedem o seu funcionamento - (Foto: Acom/Sanesul)

Em Camapuã, já está em operação o novo poço tubular profundo CAM-021. A equipe terminou a perfuração e testes que antecedem o seu funcionamento. A partir de agora, a população sentirá mais este reforço no abastecimento de água tratada.

Em outubro, a Sanesul deu início na perfuração, o projeto faz parte do plano de investimento da empresa para o município.

O CAM-021 foi perfurado na Vila Industrial, onde já existe uma estrutura da empresa. Agora, ele vai abastecer o reservatório elevado REL-001 que fornece água justamente aos moradores da Vila Industrial.

O CAM-021 superou a vazão inicial esperada que era de 30m³/hora, e atingiu a capacidade de produção de 58m³/hora de água do Aquífero Guarani. Ele é revestido com tubos e filtros de PVC reforçado. Sua profundidade é de 152 metros.

O investimento foi de R$ 330.000,00 com recurso da própria empresa Sanesul.

“Estamos muito satisfeitos com a produção. Era um poço esperado pela unidade local e a comunidade. Um investimento importante para o sistema de abastecimento de água de Camapuã”, comentou o supervisor local Supervisor Fabiano Suris.

Todo trabalho foi acompanhado pela Diretoria Comercial e de Operações - DCO, que desenvolve ações estratégicas para as cidades, em conjunto com a Gerência de Abastecimento de Água- GESAA e a Gerência de Manutenção da Sanesul-GEMA. Além disso, durante toda a perfuração e ativação houve o apoio da equipe local de Camapuã e da gerência regional.

“A água é um elemento fundamental para a vida, e a qualidade da água é o requisito principal para garantir boa saúde à população. Este trabalho apresenta resultados positivos e foi desenvolvido por uma equipe comprometida. Mais um poço foi entregue para moradores de MS”, explica Antonio Carlos Benatte, gestor na Gerência de Manutenção da Sanesul-GEMA.

Com praticamente 14 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, Camapuã já possui a distribuição de água tratada universalizada por meio de 9 reservatórios que juntos totalizam 770 mil litros de capacidade de armazenamento, e agora 12 poços em operação.

Investimentos:

Na atual gestão do Governo do Estado, a Sanesul vem investindo em melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário e do Sistema de Abastecimento de Água de Camapuã: seja na ampliação das redes, novos poços, reservatórios e ligações. Os investimentos somados são de RS 13,6 milhões, a maior parte de recursos da própria empresa.

Em 2019, a Sanesul já havia ampliado a produção de água em Camapuã. Foram dois novos poços tecnicamente denominados de CAM-019 e CAM-020, que elevaram em 27% a produção de água para atendimento de toda a população.