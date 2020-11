Sanesul amplia abastecimento de água com a conclusão de obras em Ponta Porã

Foram concluídos os dois reservatórios apoiados de concreto armado com capacidade de reservação em 1 milhão de litros de água cada - (Foto: ACOM/SANESUL

A Sanesul finalizou obras importantes em Ponta Porã. Um investimento de mais de R$10 milhões reais em recursos da própria empresa, aplicados no sistema de abastecimento de água – SAA da cidade.

Já em funcionamento, está o poço tubular profundo PNP-037 (do Sistema Centro), com aproximadamente 600 metros de profundidade e uma vazão de 250.000 litros de água/hora, localizado ao lado do escritório de atendimento ao público da Sanesul na região Central.

As obras do poço garantem o abastecimento de água tratada de uma região populosa, são centenas de famílias beneficiadas dos bairros: na Área Central, Santa Isabel, São João, Vila Áurea, Vila Reno, Maria Auxiliadora, Aquidaban e Jardim Primor.

Também foram concluídos os dois reservatórios apoiados de concreto armado com capacidade de reservação em 1 milhão de litros de água cada (no Sistema Marambaia e no Sistema Centro).

A Sanesul construiu mais dois abrigos de cloração (no Sistema Marambaia e no Sistema Centro) e uma estação elevatória de água tratada.

Neste mesmo pacote de obras foram feitos 2.463 metros de adutora para o centro de reservação do Jardim Esperança (adutora é a tubulação que leva água da captação até os reservatórios).

O sistema de abastecimento de água da cidade já é disponível para toda a população.