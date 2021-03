Sanesul abre concurso público com mais de 100 vagas em 40 municípios de MS

Sanesul - (Foto: Divulgação)

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Interno aos Empregos Estruturados em Carreia da Sanesul. As inscrições devem ser realizadas no período do dia 10 de março de 2021 até o dia 21 de março deste ano, por meio do site: fapec.org/concursos.

São oferecidas 114 vagas distribuídas por 40 cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Haverá somente uma etapa da prova, de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos e que contará com provas específicas para cada ocupação. A prova será realizada no dia 28 de março com duração de 4 horas e seguirá todos os protocolos de Biossegurança contra a Covid-19.

Os requisitos para concorrer às vagas exigem que os candidatos tenham concluído o ensino médio completo, possuir habilitação da CNH AC, C ou B. Para o cargo de Técnico em Eletrotécnica os candidatos devem ter cursos técnicos em eletrotécnica, mecânica industrial, automação industrial ou mecatrônica. Já para Técnico em Saneamento, o candidato deve ter curso técnico em saneamento, controle ambiental, meio ambiente, de laboratório ou em química.

É necessário também que o candidato tenha disponibilidade para viajar por localidades operadas pela Sanesul, conhecimento em informática básica e ter aptidão física e mental.

Interessados na oportunidade devem ficar atentos as outras solicitações dispostas no edital.