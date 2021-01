Sanepar retoma rodízio no fornecimento de água para Curitiba

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) anunciou nesta segunda-feira, 4, que retomou o rodízio do fornecimento de água para a região metropolitana de Curitiba. O rodízio havia sido suspenso no dia 22 de dezembro, e, segundo a companhia, foi registrado aumento do consumo de água de 11,7% no intervalo até 3 de janeiro contra o período anterior - 1º a 21 de dezembro.

Conforme informou, os níveis dos reservatórios que abastecem a região estão em 40,79%. Para que deixe de haver rodízio, a companhia estabeleceu o mínimo necessário de 60%. "Fizemos essa suspensão no período das festas para que a população tivesse um pouco mais de tranquilidade no fim do ano, mas é fundamental que todos retomem a Meta20, com o uso racional da água", afirmou, em nota, o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Gonchorosky.