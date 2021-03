Salário de fevereiro do funcionalismo público é depositado hoje (1°)

Com uma folha de R$ 392 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul deposita hoje (1°) os salários de fevereiro dos 78,8 mil servidores estaduais. Os saques poderão ser feitos nesta terça-feira (2).

Como acontece desde de 2015, o pagamento antes do quinto dia útil é uma das ações de valorização do funcionalismo público, uma determinação do governador Reinaldo Azambuja.

A lista de remunerações do mês possui 78,8 mil matrículas de servidores ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.

Katiuscia Fernandes - Subcom