Saiba mais sobre link building para SEO

As tecnologias deste século estão transformando, dia após dia, o cenário social - (Foto: Agência Brasil)

As tecnologias deste século estão transformando, dia após dia, o cenário social. Esse progresso tecnológico oferece às empresas diferentes ferramentas, com o objetivo de oferecer um melhor relacionamento com clientes, através de estratégias como o marketing digital.

O link building é uma dessas estratégias, sendo um dos pilares do Search Engine Optimization (SEO) —, em português, Otimização para Mecanismo de Buscas — ao construir uma rede de links para mostrar ao Google, você garante autoridade em sua área de atuação.

Diante disso, selecionamos tudo o que você precisa saber sobre link building para SEO.

O que é link building?

O link building é um grupo de táticas de SEO, que tem como principal objetivo construir uma rede de links para uma página, fazendo com que a autoridade e reputação de um site aumente nos mecanismos de busca.

Quanto mais links — externos aos internos — um site receber de sites confiáveis e bem posicionados, mais relevante ele demonstra ser para o Google em sua área de atuação.

Contudo, não se engane, para que essa estratégia feita por uma agência de marketing digital com pessoas qualificadas funcione, é preciso pensar na experiência das pessoas, antes de pensar no robô.

Portanto, ao trabalhar com essa técnica de link building, insira links somente quando elas fizerem sentido para o usuário, de modo que você irá ganhar autoridade para o Google e seu público alvo.

Além disso, ao inserir links em conteúdos que não se relacionam com seu negócio, é muito provável que o Google penalize essa estratégia.

Importância do link building para SEO

De fato, os links são fatores indispensáveis para um bom posicionamento em uma busca orgânica no Google. Eles são responsáveis pela interligação de todas as informações que os usuários recebem na web, como arquivos, sites, páginas, vídeos e imagens.

Durante o tempo em que havia poucos sites na internet, estratégias de otimização de sites eram dispensáveis, mas é notável como os usuários e sites aumentaram, por esse motivo, os buscadores precisam melhorar seus algoritmos, a fim de entregar os melhores resultados em uma busca.

Benefícios

Como citado anteriormente, não restam dúvidas de que a otimização SEO para sites através do link building funciona, e é fundamental para quem quer posicionar corretamente sua marca na internet.

Além disso, a estratégia oferece os seguintes benefícios:

Aumento do tráfego: com a ajuda do link building, os clientes irão chegar mais facilmente até você;

Conversão: com o aumento da visibilidade de seu site, a conversão também cresce;

Custo-benefício: ao investir nessa tática com uma agência de marketing digital, você faz um investimento seguro com ótimos resultados de médio a longo prazo.

Sabendo disso, invista no link building e usufrua dos benefícios dele com o crescimento orgânico de seu negócio!