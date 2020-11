Saiba como solicitar antecipação de julgamento e sustentação oral em sessões do TJMS

E nesta quarta-feira (25), foi publicado no Diário da Justiça o Provimento n. 509, que estabelece a modalidade da sessão por videoconferência - (Foto: Divulgação)

Desde maio, em razão das medidas de biossegurança adotas pelo Tribunal de Justiça de MS, as sessões de julgamento são realizadas no formato virtual e transmitidas por plataformas de vídeo digitais, ressalvados os processos que tramitam em segredo de justiça. E nesta quarta-feira (25), foi publicado no Diário da Justiça o Provimento n. 509, que estabelece a modalidade da sessão por videoconferência.



Ressalte-se que a medida foi adotada em razão da necessidade de adequação de ordem procedimental para o efetivo funcionamento das sessões telepresenciais realizadas pelos órgãos colegiados do Tribunal de Justiça de MS. Ferramenta essencial para assegurar a transparência das atividades jurisdicionais, a transmissão on-line atende ao princípio da publicidade, previsto na Constituição Federal, permitindo que, além das partes, qualquer cidadão tenha acesso ao julgamento dos processos não protegidos por sigilo.

A medida atende ainda ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos. Assim, o advogado que desejar fazer sustentação oral ou pedir antecipação de ordem de julgamento deve enviar o pedido por e-mail até as 18 horas do dia útil anterior ao da sessão, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento e acessando o respectivo endereço disponibilizado na página eletrônica do Tribunal de Justiça.

Todas as informações estão disponíveis no portal do Tribunal de Justiça, no ícone plenários virtuais (https://www.tjms.jus.br/institucional/plenarios-virtuais.php), permitindo assim, completa inteiração entre os magistrados e os demais operadores do direito e as partes para realização dos julgamentos.

Localização – Para as Seções, o endereço eletrônico com os e-mails está disponível em https://www.tjms.jus.br/institucional/secoes.php; para as Câmaras, https://www.tjms.jus.br/institucional/camaras.php; e para o Órgão Especial, https://www.tjms.jus.br/institucional/orgaoEspecialComposicao.php.

Confira a relação de e-mails para solicitação de sustentação oral e pedido de antecipação de julgamento em sessões telepresenciais:

1ª Câmara Criminal: 1crimsust.oral@tjms.jus.br

2ª Câmara Criminal: 2crimsust.oral@tjms.jus.br

3ª Câmara Criminal: 3crimsust.oral@tjms.jus.br

1ª Câmara Cível: 1civsust.oral@tjms.jus.br

2ª Câmara Cível: 2civsust.oral@tjms.jus.br

3ª Câmara Cível: 3civsust.oral@tjms.jus.br

4ª Câmara Cível: 4civsust.oral@tjms.jus.br

1ª Seção Cível: 1seccivsust.oral@tjms.jus.br

2ª Seção Cível: 2seccivsust.oral@tjms.jus.br

3ª Seção Cível: 3seccivsust.oral@tjms.jus.br

4ª Seção Cível: 4seccivsust.oral@tjms.jus.br

1ª Seção Criminal: 1seccrimsust.oral@tjms.jus.br

2ª Seção Criminal: 2seccrimsust.oral@tjms.jus.br

Órgão Especial: orgaoespecialsust.oral@tjms.jus.br

Seção Especial Cível: secespcivsust.oral@tjms.jus.br

Seção Especial Criminal: secespcrimsust.oral@tjms.jus.br

Turma Recursal: juizados.turmas@tjms.jus.br