SAD realiza leilão de cinco lotes, sendo um imóvel com lance inicial em R$ 19 mil

Foto destaque: Sitio Santa Maria, nº 29, Estrada Quatro - Com área de 25 mil m²

Faltam dois dias para a abertura da sessão do leilão de cinco lotes de terrenos de propriedade do Governo do Estado, que será realizada no dia 02 de dezembro, às 09h (horário local), pelo site www.leiloesonlinems.com.br.

Quatro lotes estão localizados nos bairros Nova Lima, Jardim Carioca, Vila Progresso e Santa Maria em Campo Grande e um no distrito de Anhanduí. Entre os lances, o de menor avaliação é de R$ 19.000 e refere-se ao lote 02, contendo um terreno de 675m² no Distrito de Anhanduí. Já o de maior valor, de R$ 150.000,00 é referente ao lote 04, contendo um terreno de 432m² na Vila Progresso.

Até o momento, o lote mais disputado é lote número 05, referente ao Sitio Santa Maria, que possui área de 25 mil m² e tinha avaliação de R$ 140.000,00. Até a tarde desta segunda-feira (30), o terreno já tinha 2.295 visitas e 13 lances.

Os interessados em participar do leilão, podem acessar o site do leiloeiro e oferecer lances. Para conferir o edital completo, adendos e demais avisos, os participantes devem acessar o site da Central de Compras, menu “Editais de Licitação”.

Ana Letícia Gaúna, SAD