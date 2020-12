SAD divulga resultados finais, ampliação de vagas e homologação de processos seletivos

SAD divulga resultados finais - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou 12 editais referentes a processos seletivos para as funções de técnico de enfermagem, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, médico veterinário, fisioterapeuta e médicos plantonistas.

Dois editais trazem a ampliação do quantitativo de vagas oferecidas nos processos seletivos para a função de farmacêutico bioquímico, em mais seis vagas, e para a função de técnico de enfermagem, em mais 60 vagas.

Os 66 candidatos já foram convocados para a apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, assim como, candidatos para as funções de farmacêutico e médico veterinário.

Além disso, também foram publicados os extratos dos resultados dos recursos interpostos no processo seletivo para fisioterapeuta e médicos plantonistas, os resultados definitivos das solicitações de inscrição, o resultado final contendo a classificação dos candidatos aprovados, homologação do processo seletivo e a convocação dos candidatos.

Para conferir os editais na íntegra, onde constam datas, horários, locais e documentação necessária, basta acessar as páginas 33 a 61 da edição nº 10.345 do Diário Oficial do Estado, publicada nesta quinta-feira (10).