Sábado de tempo firme e bastante calor em algumas áreas de Mato Grosso do Sul

No último fim de semana do ano, as nuvens carregadas associadas a Zona de Convergência Atlântico Sul (ZCAS) continuam atuando na região centro-oeste e colaboram para ocorrência de chuvas, especialmente no extremo norte de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas o ar quente e seco segue predominando aumentando a sensação de tempo abafado.

Neste sábado (26) o tempo amanhece com sol entre nuvens, mas haverá aumento de nebulosidade no período da tarde e pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer em todas as áreas. Umidade relativa do ar pode registrar índices de 95% a 40% ao longo do dia. As temperaturas estarão elevadas podendo variar entre 22°C a 36°C.

Em Campo Grande o sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24°C a 31°C e os índices de umidade do ar podem variar entre 95% a 50%.

Confira abaixo as condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro