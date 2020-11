Sábado de tempo aberto e sol forte em Mato Grosso do Sul

Uma massa de ar seco segue influenciando no tempo em Mato Grosso do Sul. Neste sábado (7) o tempo continua firme com poucas nuvens no céu, temperaturas elevadas e sem expectativa de chuva.

A umidade do ar, que desde quarta-feira (4) tem atingido índices de 12% do Estado, deve permanecer baixa ao longo do fim de semana. Neste sábado a variação será de 60% a 21%.

Os termômetros podem registrar mínima de 17°C e máxima de 40°C neste sábado no Estado. Já na Capital a variação está estimada em 22°C a 36°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues