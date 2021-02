Sábado com céu de brigadeiro em Mato Grosso do Sul

A variação estimada de temperaturas para este dia no Estado é de 11°C a 36°C - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

Neste fim de semana o tempo segue firme em Mato Grosso do Sul. Com pouca nebulosidade o sol brilha forte e deixa as temperaturas bastante elevadas e o tempo bastante seco.

A previsão para este sábado (20) é de tempo claro em todas as áreas. A umidade relativa do ar atinge nível de atenção e pode variar entre 30% a 60%. O ideal para o organismo humano segundo a Organização Mundial da Saúde é de que ela esteja entre 40% e 70%.

A recomendação para os dias mais secos é ingerir bastante água, evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia, e exposição direta ao sol nos períodos mais quentes.

O dia será marcado por uma grande amplitude térmica. Durante a manhã haverá uma sensação de frio em algumas áreas e a tarde será bastante quente. A variação estimada de temperaturas para este dia no Estado é de 11°C a 36°C. Para a capital a variação está estimada em 18 °C a 32°C.

Nos últimos dias o Estado tem registrado temperaturas mais amenas durante a madrugada e pela manhã o ar fica mais seco que o de costume. A explicação está na falta de nebulosidade no período noturno que faz com que o ar fique mais frio durante a noite e ao amanhecer. Mas ao longo do dia o sol acaba deixando as temperaturas elevadas. Todas essas condições aliadas a presença de uma massa de ar frio de origem polar tem deixado os índices de umidade abaixo do normal para a estação.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que na última quinta-feira (18) cidades de Mato Grosso do Sul registraram níveis muito baixos de umidade, como é o caso de Angélica que registrou 17% e Ivinhema 19%. A estimativa é que essa massa de ar frio de origem polar predomine sobre o estado até a próxima segunda-feira (22).

Conforme o Cemtec, as pancadas de chuva devem retornar ao Estado a partir de terça-feira (23).