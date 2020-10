Rússia concede direitos de residência permanente a Edward Snowden

A Rússia concedeu direitos de residência permanente ao norte-americano Edward Snowden, informou seu advogado nesta quinta-feira, um passo para uma cidadania russa, se ele desejá-la.

Snowden, de 37 anos, fugiu dos Estados Unidos e recebeu asilo na Rússia. Em 2013, ele vazou arquivos secretos que revelavam enormes operações de vigilância doméstica e internacional da Agência de Segurança Nacional norte-americana quando prestava serviços à entidade.

Há anos as autoridades dos EUA querem que Snowden volte para o país para enfrentar um julgamento criminal referente às acusações de espionagem apresentadas ainda em 2013.

"Seu visto de residência (russo) estava vencendo e pedimos para renová-lo", disse Anatoly Kucherena, seu advogado russo, à Reuters. Ele disse que a pandemia de coronavírus tornou o processo mais demorado do que o normal.

"Apresentamos os documentos em abril, e ele recebeu direitos de residência permanente (nesta quinta-feira)".

Separadamente, Kucherena disse à agência de notícias Tass que Snowden não está cogitando pedir um passaporte russo no momento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em agosto que estava cogitando um indulto para Snowden.

Snowden leva uma vida discreta na Rússia. Ele elogiou as belezas naturais do país e a receptividade do povo, mas usa as redes sociais para criticar políticas de governo ocasionalmente.