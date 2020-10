Rodovia Anchieta apresenta lentidão no sentido litoral

A Rodovia Anchieta, que liga a capital paulista à Baixada Santista apresenta lentidão no sentido litoral, do quilômetro 39 ao quilômetro 40, em virtude do grande fluxo de veículos pesados. De acordo com a concessionária Ecovias, as demais estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego normal.

Por volta de 14h30, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo informava, pelo Twitter, tráfego lento na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido de São Paulo, entre os quilômetros 17 e 13, também devido ao excesso de veículos em circulação. Já no sentido contrário, os motoristas podiam transitar sem dificuldades.

Na Rodovia Anhanguera, que liga a capital a municípios como Campinas e Ribeirão Preto, as condições também são de tráfego lento no trecho que se aproxima da capital. Na via oposta, que conduz ao interior do estado, o caminho pode ser percorrido sem maiores impedimentos.