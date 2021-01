Roda de jongo virtual do RJ convida griô do Senegal

As raízes da população negra brasileira serão exaltadas hoje (31) pela roda de jongo do Grupo Afrolaje, que terá a participação do griô (guardião da memória da história oral de um povo ou comunidade) e músico senegalês Sana Cissokho, especialista em corá, um instrumento de corda tradicional no continente africano. O encontro será transmitido ao vivo às 18h30, nos perfis do Afrolaje nas redes sociais.

Coordenadora do grupo Afrolaje, a coreógrafa Flavia Souza explica que o projeto busca contribuir para a valorização da autoestima de crianças, jovens e adultos negros e negras, promovendo a desmistificação do corpo negro e da cultura de matriz africana. Com os convidados especiais, os organizadores também buscam dar visibilidade a mestres e mestras do jongo e demais manifestações populares afro-culturais.

A Associação Cultural Grupo Afrolaje foi criada em 2012, na laje da casa da coreógrafa, no Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. Desde então, o grupo já se apresentou em escolas e palcos ilustres como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o Circo Voador.

Em maio de 2020, o grupo iniciou o projeto Memória Ancestral, que tem promovido, à distância devido à pandemia de covid-19, diálogos centrados em manifestações afro-culturais.