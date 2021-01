RN: antena do programa Wi-Fi Brasil é inaugurada na BR-304

O Ministro das Comunicações, Fabio Faria, participou hoje (11) da inauguração de uma antena do programa Wi-Fi Brasil no canteiro de obras da duplicação da rodovia BR-304, conhecido como Reta Tabajara, em Macaíba, Rio Grande do Norte. O ponto de internet de alta velocidade beneficiará os operários e engenheiros da obra.

A localidade tem pouca conexão de dados, e o sinal de telefonia móvel é precário. A ação, realizada em parceria com o Ministério da Infraestrutura, faz parte do programa Wi-Fi Brasil, que visa levar a conexão de internet a regiões de difícil acesso.

Com a antena inaugurada nesta segunda-feira, já são 293 pontos de internet do programa instalados no estado. Destes, 80% estão em escolas públicas.

O sinal de internet será transmitido pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), um equipamento de alta tecnologia que abrange todo o território nacional e parte dos Oceanos Atlântico e Pacífico.

"Com a instalação de mais uma antena, o programa Wi-Fi Brasil chega a 12.713 pontos de internet gratuita, ilimitada e de alta velocidade. A iniciativa do #MCom visa levar internet a todo o país com a conexão oferecida pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, o SGDC”, postou o ministério em sua conta no Twitter.

*Com informações do Ministério das Comunicações