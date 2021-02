Rio registra mais de 12 mil ações para coibir aglomerações do carnaval

Mais de 12 mil ações foram registradas pela prefeitura do Rio de Janeiro no período em que seria realizado o carnaval (da sexta-feira, 12, até as 6h desta segunda-feira, 22). Nas operações conjuntas que visavam coibir aglomerações no período, efetuadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, foram contabilizadas 195 inspeções sanitárias, que resultaram em 149 autos de infração e multas e 45 interdições em estabelecimentos. Descumprimento das medidas de proteção à vida e outras irregularidades, como falta de licenciamento, foram o motivo das multas.

Guardas municipais constataram 464 infrações sanitárias por aglomeração e falta de máscara, totalizando 613 multas. Na avaliação do secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, o resultado foi positivo. “O tradicional carnaval carioca não existiu em 2021. Com nosso monitoramento e notificações prévias, também conseguimos impedir a realização de festas e eventos, que foram cancelados ou até mesmo transferidos para outros municípios. A maior dificuldade foi em pontos com registros de aglomerações antes mesmo desse período, mas não deixamos de fiscalizar esses locais, aplicando multas e interditando estabelecimentos”.

No espaço de 10 dias, 43 comboios integrados pela Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop fiscalizaram 64 locais de eventos em toda a cidade, dos quais 32 foram interditados por aglomeração ou indícios de festa clandestina. Além das inspeções e infrações sanitárias, a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF) da Seop registrou 135 fiscalizações, com 29 autuações e 11 interdições por alvará em desacordo ou por falta dele, e utilização de mesas e cadeiras em área externa sem autorização.



Na fiscalização do comércio ambulante, a Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) da Seop fiscalizou mais de 230 vendedores, multou 30 e preencheu 81 autos de apreensão de itens diversos, entre eles bebidas em garrafas de vidro, o que é proibido. Somando as apreensões da Vigilância Sanitária (16) em eventos e da Guarda Municipal (47), foram feitos no total 144 autos referentes a 13.910 itens levados para o depósito público de Bonsucesso, a maioria bebidas (13.066, sendo 8.366 alcoólicas). Equipamentos e caixas de som somaram 42 artigos recolhidos.

Transportes

Até ontem (21), foram realizados 609 atendimentos ao cidadão com solicitações recebidas pela Central 1746, incluindo aglomerações e casos de perturbação do sossego. Ao todo, a GM efetuou 868 deslocamentos de equipes para verificar as denúncias, sendo que 541 foram constatadas em áreas públicas, 133 em estabelecimentos comerciais e 194 não foram confirmadas. Os agentes registraram, no período, 464 notificações de infração sanitária por aglomeração e pela falta do uso de máscara facial em via pública e no interior de estabelecimentos privados. Para conscientizar a população, foram realizadas ainda 126 ações com a transmissão de mensagens e alertas sonoros sobre a covid-19 em vários pontos do município.

No mar

Desde sexta-feira (12), a Guarda Marítima Municipal fiscalizou 258 embarcações de médio e grande porte, que sairiam a passeio com festas, na Marina da Glória e no Quadrado da Urca. No total, 24 responsáveis foram notificados por aglomeração, sete barcos tripulados foram impedidos de sair e 93 cancelaram passeios com festas programadas por desacordo ao Decreto 48.500, de 4 de fevereiro de 2021, que estabelece normas para o uso de áreas públicas e para o exercício de atividades econômicas. Agentes do Subgrupamento de Operações Náuticas participaram ainda de operações conjuntas com a Capitania dos Portos.