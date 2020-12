Rio: acidente mata seis crianças e um adulto em Campos dos Goytacazes

Um acidente de trânsito em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, deixou cinco crianças, um adolescente e um adulto mortos na noite de ontem (15). As vítimas menores de idade têm entre 2 e 12 anos e estavam em um carro que caiu em um rio no bairro de Tapera. O adulto que também morreu no acidente era um homem de 45 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, cinco crianças e o adulto foram encontrados já sem vida quando as equipes de resgate chegaram ao local. A sétima vítima, uma menina de 3 anos, era considerada desaparecida após o acidente e foi encontrada na manhã de hoje próxima ao local onde o carro caiu.

Os bombeiros relatam ainda que duas pessoas foram resgatadas por populares antes da chegada do salvamento, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

A 134ª Delegacia de Polícia (Campos dos Goytacazes) está investigando as circunstâncias do acidente. Segundo a Polícia Civil, já foi realizada perícia no local, e familiares das vítimas foram chamados para prestar depoimento.