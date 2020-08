Revitalização da Mato Grosso tem custo reduzido e quilômetro sai por R$ 759 mil - (Foto: Edemir Rodrigues)

Com custo reduzido, o projeto de revitalização da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, está pronto para ser iniciado. A empresa que vai executar a obra já foi definida pelo Governo do Estado por meio de licitação e o recapeamento de seis quilômetros da via, entre a Rua Ceará e a Avenida Calógeras, sairá por R$ 4,5 milhões.

Cada quilômetro do trecho terá custo de R$ 759 mil. O valor é 14% menor do que o previsto inicialmente, de R$ 883 mil.

O projeto de reconstrução prevê a instalação de asfalto de qualidade e longa durabilidade, fatores que prometem dar mais segurança no trânsito de uma das vias mais movimentadas da cidade.

“É bem melhor um asfalto novo do que um tapa-buracos, que eu penso que gasta mais dinheiro, porque faz mais e mais, e deixa a rua toda remendada”, avaliou a motorista Lígia Pereira em janeiro deste ano, após anúncio do investimento.

Acostumados com o asfalto remendado pelo tapa-buracos, condutores que passam pelo trecho ainda avaliam que uma nova capa de pavimento pode deixar o trânsito de um dos principais caminhos de Campo Grande mais confortável.

O recapeamento da Avenida Mato Grosso faz parte do pacote de investimentos do programa Governo Presente , que destinou R$ 4,2 bilhões de recursos para as 79 cidades de Mato Grosso do Sul.

Além da melhoria na avenida, Campo Grande ganhou o novo acesso ao bairro das Moreninhas. Essa obra será executada em parceria com a Prefeitura Municipal, que é responsável pela licitação da obra.

“São duas obras fundamentais para a cidade. A reconstrução da avenida, que melhora a mobilidade urbana, e o novo acesso para as Moreninhas, que é um sonho antigo de toda aquela região”, disse o governador Reinaldo Azambuja.