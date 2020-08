Governador autoriza e revitalização da Mato Grosso começa na próxima semana

Campo Grande possui mais de 1,58 milhão de veículos de acordo com o IBGE. - (Foto: Edemir Rodrigues)

Às vésperas do aniversário de 121 anos de Campo Grande, comemorado na quarta-feira, 26 de agosto, o governador Reinaldo Azambuja presenteia a Capital de Mato Grosso do Sul com o avanço no projeto de revitalização da Avenida Mato Grosso.

Nesta terça-feira (25), ele assinou ordem de início de serviço para a reconstrução de quase seis quilômetros da via, nos trechos de ida e volta entre a Rua Calógeras e Avenida Ceará.

“A partir desta assinatura, a empresa está autorizada a começar a revitalização da nossa Avenida Mato Grosso, que é uma artéria importante da nossa cidade”, destacou o governador.

Os trabalhos no local devem iniciar já na próxima semana, segundo expectativa da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), responsável por fiscalizar a obra que deve durar 540 dias consecutivos (18 meses).

No valor de R$ 4,5 milhões, a revitalização terá custo de R$ 759 mil o quilômetro - valor 14% menor do que o previsto inicialmente, de R$ 883 mil.

O projeto de reconstrução prevê a instalação de asfalto de qualidade e longa durabilidade, fatores que prometem dar mais segurança no trânsito de uma das vias mais movimentadas da cidade.

Campo Grande possui mais de 1,58 milhão de veículos de acordo com o IBGE. Considerada uma das principais vias da cidade, a Avenida Mato Grosso é usada como caminho de 36 mil veículos por dia.

Juntos por Campo Grande

Presente no ato de assinatura do documento que autoriza o início da revitalização da Mato Grosso, o secretário de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, Antônio Lacerda, agradeceu a parceira entre governo e prefeitura.

"Parceria construída desde o início de nosso governo na prefeitura de Campo Grande. Muitas obras fazem parte dessa parceria que construímos, que muito ajudou Campo Grande. Que deu a ela esse novo quadro, esse novo momento", falou.

Entre as obras selecionadas pelo Governo do Estado para Campo Grande está a construção de um novo acesso ao bairro Moreninhas, que fica a 12 quilômetros do centro da cidade e só possui uma rota de trânsito.

" Obra apostada pelo governador Reinaldo Azambuja. Estamos preparando projeto executivo dela, que deve ser concluído em 90 dias. A partir desse momento estaremos de volta aqui na governadoria para iniciarmos essa importantíssima obra", completou.