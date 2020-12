Retrospectiva 2020 - Relembre os principais acontecimentos de janeiro

Retrospectiva 2020 - (Foto: Agência Brasil)

A cidade Wuhan, na China, entrou para a história em 2020 por ser conhecida como o epicentro do novo coronavírus. Em pouco tempo, o vírus tomou todos os continentes do planeta e isso fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse, no fim de janeiro, o estado de emergência global.

Cerveja contaminada

Os primeiros registros de vítimas de lotes contaminados da cerveja Belorizontina, da Backer, em Minas Gerais também preocuparam o país logo no início do ano. Exames laboratoriais identificaram nos lotes a presença da substância dietilenoglicol. Os pacientes apresentaram insuficiência renal aguda e alterações neurológicas.

Lei de abuso de autoridade

A lei entrou em vigor na primeira semana de janeiro de 2020. Além de penas de prisão e multa, o texto prevê ainda sanções administrativas, como a perda ou afastamento do cargo, e cíveis, como indenização, aplicadas a autoridades públicas como policiais, juízes e promotores. Serão consideradas criminosas as condutas praticadas com finalidade de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou com o objetivo de prejudicar alguém, ou ainda “por mero capricho ou satisfação pessoal”.

Temporais

Temporais atingiram cidades da região Sudeste no início do ano. As Forças Armadas foram acionadas para auxiliar nos locais mais castigados pelas chuvas e alguns estados decretaram situação de calamidade pública.

Nova placa do Mercosul

Placa Mercosul - Divulgação/Mercosul

Começou a valer em janeiro o prazo para que os Departamentos de Trânsito (Detrans) de todo o país concluíssem os procedimentos necessários para implantar a nova placa do Mercosul – obrigatória em casos de primeiro emplacamento.

Base brasileira na Antártica

Oito anos depois do incêndio que destruiu a base brasileira na Antártica, a estação é reinaugurada. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve no local.

Obituário

LeBron James (camisa 23) e Kobe Bryant (camisa 24) - USA Today Sports/reuters/Direitos Reservados

O ex-jogador norte-americano de basquete Kobe Bryant morreu aos 41 anos, após o helicóptero em que ele viajava cair na cidade de Calabasas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma das filhas do ex-jogador, Gianna, de 13 anos, também estava no helicóptero e morreu no acidente. Kobe Bryant é considerado um dos grandes jogadores de basquete do mundo. Ingressou na NBA em 1996 e se aposentou do esporte em 2016, reverenciado como uma das maiores estrelas da NBA. Após se aposentar das quadras, Kobe se tornou o primeiro jogador de basquete a ganhar um Oscar em 2018 pelo curta-metragem Dear Basketball, baseado na carta que ele escreveu para sua despedida das quadras em 2016.

O jornalista Antônio Martins de Vasconcelos morreu, aos 77 anos, em função de complicações decorrentes da esclerose lateral amiotrófica. Antônio Martins foi presidente da antiga Radiobrás, atual Empresa Brasil de Comunicação (EBC), entre os anos de 1987 e 1990.