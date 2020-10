Resultados definitivos e final do processo seletivo para atuação na Agepen são publicados

De acordo com o edital, as próximas publicações sobre o processo seletivo serão a homologação e a convocação dos candidatos aprovados - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Nesta sexta-feira (0), o Governo do Estado publicou os resultados definitivos e o resultado final do processo seletivo que visa a contratação de profissionais da saúde para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

No edital nº 05 consta os resultados definitivos das etapas I e II do processo seletivo. No primeiro anexo, são apresentados os candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da pontuação obtida na avaliação curricular, e no segundo anexo constam as solicitações de inscrição indeferidas com a fundamentação.

Já no edital nº 06 é apresentado o resultado final do processo seletivo, contendo a classificação dos candidatos aprovados, por função, estabelecida a partir da somatória dos pontos obtidos na avaliação curricular, em ordem decrescente de pontuação e em ordem crescente de classificação.

De acordo com o edital, as próximas publicações sobre o processo seletivo serão a homologação e a convocação dos candidatos aprovados. Para conferir os editais publicados hoje, acesse a edição nº 10.293 do Diário Oficial do Estado, páginas 52 a 86.

Vale salientar que esse processo seletivo oferece vagas para as funções de médicos – 20 horas (7 vagas para Campo Grande e 2 para Corumbá), farmacêuticos (2 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), enfermeiros (5 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), odontólogos - 20 horas (2 vagas para Campo Grande), técnico de enfermagem (4 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá) e auxiliares de serviços de saúde – auxiliar de saúde bucal (1 vaga para Campo Grande).

Ana Letícia Gaúna, SAD