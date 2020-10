Resultado do Governo Presente, construção de batalhão da PM em Coxim é iniciada

Localizado na região Norte de Mato Grosso do Sul, a 245 quilômetros de Campo Grande, Coxim tem recebido investimentos em diversas áreas. Na segurança pública, um dos destaques é a construção do novo batalhão da Polícia Militar, que está começando agora.

A construção do 5º BPM foi uma das solicitações das lideranças municipais durante o Governo Presente, no ano passado. A obra está orçada em R$ 3,2 milhões. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Outro investimento que está para começar é a reforma no Aeroporto Municipal. Ao custo de R$ 3,587 milhões, a obra inclui a revitalização do pátio de aeronaves e o recapeamento das pistas de pouso, decolagem e taxiamento, com implantação de cerca operacional.

A revitalização do aeroporto faz parte do rol de investimentos que a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) faz em Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo do Estado.

Essa é apenas uma das várias melhorias em andamento no Município. Mais da metade da ponte de concreto armado sobre o córrego Figueira foi concluída.

Teve início também a restauração da rodovia MS-223, que abrangerá uma extensão de 9,6 quilômetros, conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). E já foram cascalhadas 119 quilômetros das rodovias MS-142, MS-214 e MS-223.

A gestão municipalista também investiu R$ 831 mil na pavimentação e drenagem na Vila Ritt - obra concluída no início de 2019.

Habitação

Desde 2015, Coxim recebeu mais de R$ 120 milhões de investimentos e repasses. Somente na habitação, foram 155 moradias entregues e 19 lotes urbanizados estão em execução no Conjunto Habitacional Taquari II, somando um investimento superior a R$ 12,7 milhões.

A obra do programa Lote Urbanizado já foi 70% concluída e tem previsão de entrega ainda em 2020. Por meio do programa, o município participa com o terreno e a assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção da moradia.

Educação e Segurança

O Governo do Estado investiu ainda R$ 1,7 milhão em reformas e melhorias nas escolas estaduais em Coxim e quase R$ 3 milhões em segurança pública, com a entrega de 26 viaturas para as forças policiais, além de munições, materiais e equipamentos e as reformas do IML, do Presídio e do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil.

Saúde

Isso tudo sem falar na saúde . Em julho deste ano, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou mais cinco leitos de UTI para o Hospital Regional de Coxim, Dr. Álvaro Fontoura Silva, para atendimento de pacientes com Covid-19.

Ainda no combate à pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde forneceu 700 testes rápidos e 2.567 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) como álcool, luvas, aventais, máscaras e toucas.

Vale lembrar que, em 2016, a gestão estadual havia aplicado R$ 1,5 milhão para equipar a unidade com 18 máquinas novas para atendimento de hemodiálise, reduzindo a distância a ser percorrida pelos pacientes de cidades como Alcinópolis, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora, além de Coxim, é claro. O investimento faz parte do projeto de regionalização da saúde.

Paulo Fernandes, Subcom